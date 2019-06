Anmeldelse: Anstrengende hundefilm er ulidelig for voksne og for voldsom til børn

FOR ABONNENTER

Da jeg så traileren, troede jeg, at filmen handlede om en retarderet mand og hans hund. Men det er bare Botox, der får Dennis Quaid til at ligne et bistik. Ved siden af ham står Marg Helgenberger og smiler som et trommeskind med pølselæber. De er syntetiske bedsteforældre i en farmers fantasi om det idylliske Midtvesten, hvor kornet er lige ved at sætte ild til pelsen på den hund, der er filmens hovedperson.