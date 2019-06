Vipper Susanne Bier af pinden: Ny Netflix-film slår rekord, selv om anmelderne hader den

Selv om kritikerne langt fra er ved at falde bagover af begejstring, ser det ud til, at publikum elsker den seneste Adam Sandler-komedie på Netflix, ’Murder Mystery’.

På tre dage er filmen blevet streamet 30,9 millioner gange, skriver The Guardian. Og det er det højeste antal seere nogensinde på tre dage, oplyser Netflix.

Dermed slår den Susanne Biers ’Bird Box’ med Sandra Bullock i hovedrollen, som ellers har haft den hidtil største åbning.

’Birdbox’ havde 45 millioner seere i løbet af den første uge. Ifølge The Guardian har Netflix ikke oplyst, hvor mange seere ’Birdbox’ havde i løbet af de første tre dage, men åbenbart færre. For streamingtjenesten oplyser, at ’Murder Mystery’ har slået den nuværende rekord.

Netflix’ opgørelser over seere kan ikke tjekkes eller bekræftes af nogen uafhængig institution, men streamingtjenesten oplyser, at den kun medtæller seere, hvis mindst 70 procent af en film er blevet set.

Netflix har lavet en aftale med skuespilleren og komikeren Adam Sandler om, at han skal producere otte film for streamingtjenesten. I ’Murder Mystery’, der er en Agatha Christie-parodi, spiller Sandler selv over for Jennifer Aniston. Han er en ikke alt for kvik betjent, og hun er damefrisør. På deres forsinkede bryllupsrejse bliver de involveret i en drabssag.

Ifølge The Guardian er komedien så fuld af klicheer, at den næsten ikke er til at holde ud.