Filmskolens elever er under et exceptionelt stort pres, når de viser, hvad de kan

Efter et år med heftig debat om rektorens planer om at forny Filmskolen for at skabe ’læger’ i stedet for ’sygeplejersker’, viser årets seks afgangsfilm fra den gamle uddannelsesmodel, at den opdeling ikke giver mening. For selv de ufuldendte film ligner skitser til noget, der kan blive stort engang.