Svensk stjerneinstruktør står bag ny HBO-serie: Her er hans vilde karriere fortalt i syv nedslag

Den svenske instruktør har instrueret sin første tv-serie, 'Gösta', for HBO. Den kan ses på HBO Nordic fra 1.juli. Hele seriens manuskript er skrevet på skrivemaskine. Det er også noget nyt for Moodysson at kramme hunde, dem har han ikke før kunne lide, men hans kone og tre børn har lokket den nu 50 år gamle instruktør ham til at blive hundeejer