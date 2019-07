FOR ABONNENTER

Vi ved jo godt, hvordan det ender. Jorden går under. Bum. Spørgsmålet er imidlertid hvordan. Vil det være med en klynken og ikke et brag? På grund af klima? Atombomben? For meget CO 2 ? Eller vil Beelzebub indfinde sig og sørge for, at kloden ophører med at eksistere?