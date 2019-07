De anklager Michael Jackson for pædofili. Nu hiver popstjernens fans dem i retten

I dokumentarfilmen ’Leaving Neverland’ anklager to mænd den afdøde popstjerne for at have misbrugt dem seksuelt, da de var børn. Nu har flere Michael Jackson-fanklubber anlagt sag mod dem i Frankrig.

Michael Jacksons fans er så vrede over dokumentaren ’Leaving Neverland’, at de har valgt at sagsøge de to mænd, der i filmen anklager den afdøde popstjerne for at have begået overgreb på dem, da de var børn.

Søgsmålet bliver anlagt af flere Michael Jackson-fanklubber ved en domstol i Frankrig, selv om de påståede overgreb fandt sted i USA, og selv om dokumentaren ingen forbindelse har med Frankrig. Det skyldes, at det i Frankrig i modsætning til i USA og England er ulovligt at vanære døde personer.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Fanklubberne The Michael Jackson Community, The MJ Street og On The Line kræver hver et symbolsk beløb på 1 dollar i erstatning. Og deres sag, som begynder torsdag, bliver ført af den franske advokat Emmanuel Ludot, som kalder anklagerne i dokumentaren ekstremt alvorlige og udtaler, at de er medvirkende til en »decideret lynchning« af Jackson.

Ludot har tidligere på vegne af Jacksons fans ført og vundet en sag mod lægen Conrad Murray, som gav Jackson det medikament, der i 2009 tog livet af popstjernen.

Den tre timer lange dokumentar ’Leaving Neverland’ havde premiere tidligere på året og skabte stor debat om popstjernens forhold til de drenge, der altid var med ham på hans vej. I filmen fortæller i dag 41-årige James Safechuck og 36-årige Wade Robson i detaljer om at blive seksuelt misbrugt af Michael Jackson, som de blev venner med, da de var børn.

Filmen har fået flere musikstationer til at holde op med at spille Jacksons musik.