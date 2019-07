Kvinderetsforkæmpere er i oprør over antiabort-propaganda i biograferne

Det var kontroversielt, da Canadas største biografkæde, Cineplex, denne sommer begyndte at vise den amerikanske film ’Unplanned’ i 14 biografer rundtom i landet.

’Unplanned’ agiterer for at omstøde kvinders ret til fri abort, og kritikere betegner den som decideret antiabortpropaganda.

Direktøren for Cineplex Entertainment, Ellis Jacob, påberåber sig sin ytringsfrihed og siger ifølge The Guardian, at emnet abort fordrer synspunkter fra begge sider af samtalen. Jacob understreger, at ytringsfrihed er helt grundlæggende blandt de canadiske værdier, men at »den er svær at gennemføre og gør bestemt ikke altid én populær«.

Filmen er baseret på en erindringsbog af den tidligere chef for en texansk abortklinik, som siden blev en fremtrædende antiabortaktivist, Abby Johnson, som med magasinet The Cuts ord gik »i armene på de modstandere, der jævnligt stod og protesterede foran hendes arbejdsplads«.

So good to see movie theaters across the country showing @UnplannedMovie -- a deeply inspiring new pro-life film based on the best-selling book by @AbbyJohnson. More & more Americans are embracing the sanctity of life because of powerful stories like this one. #Unplanned — Vice President Mike Pence (@VP) 1. april 2019

I USA har abortmodstandere ofte fremhævet, at folk, der arbejder på abortklinikker, skal se ’Unplanned’ – endda ganske gratis. Abortmodstanderne opfordrer folk med job i abortklinikkerne til at overgive sig til dem, og en af dem udtaler til The Cut: »Vi demonstrerer ikke, vi tilbyder bare vores hjælp«.

Canada har haft fri abort siden 1988, men abortmodstanden er i lighed med i USA voksende. Men modstanden mod dem er også åbenlys, og Cineplex har fået ballade med bl.a. abortklinikker og folkevalgte. Selv siger Cineplex-direktøren, at folk jo selv kan bestemme, om de vil se filmen.