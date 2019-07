»I går efter folk, som allerede har lavt selvværd«: Britiske politikere fordømmer underholdningsprogram, hvor deltagerne kan vinde en plastikoperation

»Tarvelig«, »udnyttende« og »voyeuristisk«.

Sådan lød nogle af de kritiske bedømmelser, da britiske parlamentsmedlemmer tidligere på ugen havde kaldt public service-kanalen Channel 4 ind for at stå skoleret. Det skriver The Guardian.

I et nyt underholdningsshow, ’Surjury’ på engelske Channel 4 kan de unge deltagere komme under kniven og få radikale kosmetiske operationer – hvis ellers tre fjerdedele af en 12 personer stor jury siger god for det. I reklamer for programmet er deltagere lokket til med løfter om gratis operationer og ordlyden: »Grib chancen for at få den operation, du altid har ønsket dig«.

I forbindelse med lanceringen af programmet sagde Ross McCarthy, executive producer på programmet, at »vores deltagere vil enten få den operation, de altid har ønsket sig eller et massiv boost til deres selvtillid, når det bliver bedømt, at de slet ikke behøver operationen«.

Kanalen slog dengang fast, at programformatet var en innovativ måde til bogstaveligt talt at komme ind under huden på folk, som tror, at en hurtig genvej er den bedste løsning.

Men ’The Surjury’ går over stregen, mener flere medlemmer fra det britiske parlament.

Kanalen har tidligere sendt kontroversielle programmer som ’Big Brother’, hvor deltagerne var spærret inde i et hus og konstant overvåget af tv-kameraer, og desuden også programmet ’24 Hours in Police Custody’, men politikerne var altså blevet særligt stødt over det ny format med numseløft, brystforstørrelser og fedtsugninger.

»I går efter folk, som allerede har lavt selvværd [...] og I trivialiserer det, der vil blive en livsændrende operation, og I gør det for at jagte seertal«, lød det blandt andet fra det skotske parlamentsmedlem Brendan O’Hara ifølge The Guardian.

Men kanalens bestyrelsesmedlem Charles Guarassa afviste kritikken og sagde, at Channel 4 har til opgave at engagere et bredt publikum og sætte gang i debat om tidens emner.

»’The Surjury’ har et seriøst spørgsmål på hjerte«, fastholdt han.

I juni blev der offentliggjort en undersøgelse med 4.505 britiske respondenter foretaget af YouGov, der viste, at realityprogrammer får 24 procent af de 18-24-årige til at bekymre sig om deres eget kropsbillede.