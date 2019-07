Afdød stjerneinstruktørs hidtil ukendte manuskripter om jalousi, utroskab og parkrise er dukket op

Et ægteskab er som et måltid, skrev Kubrick, hvor man spiser desserten først.

Det er selvfølgelig altid farligt at slutte, at det ’jeg’, en kunstner anvender i sin kunst, også er kunstneren selv som privatperson.

Men de tre ufærdige og rigt noterede manuskripter af filmmageren Stanley Kubrick, man netop ifølge The Guardian har fundet, tyder på, at han har ladet sig inspirere meget af sit dysfunktionelle andet ægteskab med danseren Ruth Sobothka.

De efterladte noter og scener er fra 1954-56, inden Kubrick slog endeligt igennem med film som ’Ærens vej’ og ’Spartacus’. De tre film har arbejdstitlerne ’Married Man’, ’The Perfect Marriage’ og ’Jealousy’.

Desserten først

I begyndelsen af ’Married Man’ skriver Kubrick:

»Ægteskabet er som et langt måltid, hvor man får desserten serveret først ... Kan man overhovedet forestille sig , hvor rædsomt det er at bo sammen med en kvinde, som klæber til én som en gummidut, hvis hele liv går i en ring om dig, morgen, middag og aften? ...«.

Og videre:

»Det er som at drukne i et hav af fjer, som at synke længere og længere ned i vanernes og fortrolighedens kvælende dybder. Gid hun dog ville kæmpe imod, blive rasende eller jaloux, bare én gang. I aftes for eksempel gik jeg ud på en gåtur, lige efter middagen. Jeg kom tilbage kl. 2 om morgenen. Spørg mig ikke, hvor jeg var«.

Stanley Kubrick døde i 1999 og efterlod som en slags testamente filmen ’Eyes Wide Shut’ med Tom Cruise og Nicole Kidman i hovedrollerne – en psykoseksuel thriller, som den er blevet kaldt, om et ægtepar, der eksperimenterer med sex.