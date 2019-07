Elsket af fans, hadet af kritikere: Ikonisk tv-serie vender tilbage

’Gossip Girl’ var elsket af fans og hadet af kritikere og vigtigst af alt en af de mest ikoniske ungdomsserier fra det nye årtusinde.

Serien kørte i seks sæsoner fra 2007 til 2012, før den blev lagt i graven.

Men nu er der godt nyt til alle dem, der har savnet sladder, løgne og intriger fra jetsetmiljøet i New York:

Den kommende streamingtjeneste HBO Max har bestilt ti nye afsnit af ’Gossip Girl’ af en times varighed, og det er blevet en realitet. Det skriver CNN.

HBO Max har formået af få seriens originale producere, Joshua Safran, Stephanie Savage og Josh Schwartz, til at producere de nye episoder.

Det er dog endnu uvist, om seriens originale skuespillere som f.eks Blake Lively, Dan Humphries, Chace Crawford og Leighton Meester spiller med igen.

Seriens handling er indtil videre også en hemmelighed.

Det eneste, HBO Max oplyser, er, at seerne kommer til at følge med i en række overklassebørns liv på Manhattan i New York City. Serien »adresserer, hvor meget sociale medier – og selve landskabet i New York – har forandret sig i de mellemværende år«, lyder det.

Det er ikke første eksempel på en ikonisk tv-serie, der pludselig får en reboot. Tilbage i april blev det offentliggjort, at 1990’ernes pendant til ’Gossip Girls’, ’Beverly Hills 90210’, snart udkommer på ny med mange af de originale skuespillere.

Og i 2016 kunne man igen følge med i dagligdagen i San Fransisco hos Tanner-familien, da ’Hænderne fulde’ pludselig var tilbage.