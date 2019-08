Store muskler og små dillere: Tænk sig ... ’The Rock’ er faktisk ikke helt usjov i actionspækket ’Fast & Furious'-spinoff

Det kræver førstehjælp fra Ryan Reynolds og Kevin Hart i gæsteroller, men Dwayne Johnson kan også selv være sjov en gang i mellem i actionkomedien ’Hobbs & Shaw’, som er et spinoff fra ’Fast & Furious’-filmserien. Han skal bare lade være med at citere Nietzsche.

FOR ABONNENTER

En attraktion ved denne spinoff fra ’Fast & Furious’-filmserien er, at Vin Diesel ikke er med. Som et barn af en vandballon og en hårløs kat har denne charmeforladte, usjove pikkemand været en ulidelig karikatur på en alfahan i de foreløbig otte film, hvor han kørte gaderæs og gav forbrydere tæsk. Jeg synes, at der var en ulækker selvfedme over Diesels smørrede smil, der gjorde mandemanden frastødende i stedet for underholdende.