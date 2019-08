De onanerer højlydt, skændes, råber og skriger: Det larmer simpelthen for meget til, at man kan høre noget i 'Stilheden'

FOR ABONNENTER

Ranchen uden for Buenos Aires, hvor instruktør Pablo Trapero, sølvløvevinder med ’El Clan’ (’Klanen’) i 2015, går i kødet på endnu en dysfunktionel familie, kalder han La Quietud. Stilheden. Et navn med tveægget betydning, for der ligger noget skæbnesvangert og dramatisk i det, når man ved, at man skal til at møde en familie, der er forkvaklet af fortielser og spændinger, vi snart skal se detonere.