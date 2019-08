’Angry Birds 2’ er faktisk ret sjov: Har der mon bølget en let brise af sjov tobak gennem filmstudierne?

FOR ABONNENTER

Livet er en kamp, så vil man overleve, må man finde en ny fjende, når man har overvundet den forrige. Efter dén primitive logik – let at forveksle med Trumps politiske strategi – lykkes det faktisk denne toer at løfte sig betragteligt over den alt for skrattende etter fra 2016, i ukræsen humor og gennemført pip.