Katte med menneskebryster: Traileren til 'Cats' får internettet til at gå amok

Første kig på filmudgaven af den berømte musical sender tanker i gang om seksuelle kattefantasier, snapchatfiltre, og hvad Judy Dench har gjort galt for at blive forvandlet til et menneske med pels.

Hvem vil ikke gerne se Gandalf (sir Ian McKellen) som kat? Eller hvad med popstjernen Taylor Swift med knurhår? Fuldt ud pelsede udgaver af talkshowvært James Corden, den veltrænede sanger Jason Derulo og – hold fast – legenden dame Judi Dench?

Det er måske ikke det ønske, de fleste går rundt med, men til december er der ingen vej tilbage.

Her får liveactionindspilningen af Andrew Lloyd Webber-musicalen ’Cats’ biografpremiere, og fra i går aftes blev det muligt at se filmens trailer for første gang.

Men selv om folk på internettet som bekendt elsker katte, strækker kærligheden sig tilsyneladende ikke til den CGI-animerede udgave baseret på førnævnte verdensstjerner.

I hvert fald har traileren fået massevis af internetbrugere til at reagere markant på de menneskelignende kattedyr.

For små katte med menneskebryster

Det er først og fremmest den pels, alle skuespillerne er blevet påført, der vækker opsigt.

En twitterbruger påpeger, at kattene ligner noget, der er lavet med et billedfilter på Snapchat.

The Cats Trailer makes the #CatsMovie look like it was filmed in Snapchat. pic.twitter.com/S5GuxkaHU2 — Cult Cinema Catacombs (@TheseFilmsExist) July 18, 2019

En anden siger, at »ingen ønsker at se dame Judy Dench sådan her«.

no one wants to see dame judy dench like this pic.twitter.com/29bVRFg7J0 — j.r. hennessy (@jrhennessy) July 18, 2019

Kattene er blevet til ved hjælp af motion capture, hvor skuespillerne har været iklædt dragter, som har gjort det muligt sidenhen at give dem både pels, knurhår, spidse ører og alt det andet, en kat behøver for at danse tango.

Trods den megen computeranimation har filmproducenterne tilsyneladende valgt, at kattene stadig skal ligne mennesker, hvorfor flere af de kvindelige katte har synlige bryster.

»Jeg ved ikke, hvorfor I alle sammen flipper ud over miniaturekatte, som alligevel er store, med menneskelige kendisansigter og sexede bryster, der fremfører en vanvittig drømmeballet for børn«, skriver en bruger ironisk på Twitter.

Andre vælger blot at udskamme deres egne katte for ikke at have synlige bryster, mens skuespilleren Anna Kendrick priser sig lykkelig for, at traileren heldigvis »ikke vækker noget (nyt) i mig, rent seksuelt«.

My favorite thing about the #Cats trailer is that it didn’t awaken anything (new) in me, sexually. So. Phew. — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) July 19, 2019

Tidligere på året sagde producenterne bag filmen, at de havde valgt, at formindske skuespillerne til kattestørrelse i filmen. Det bliver dog fremhævet, at hvis katte har den størrelse, så er der andre ting i universet, som ganske enkelt ikke hænger sammen.

The proportions. They're wrong. How small are the mice in this universe if that's the trap? How massive are these cats? And why are the candles so small??? #CatsMovie pic.twitter.com/3sMDGHe39R — Claudia Boleyn (@ClaudiaBoleyn) July 18, 2019

Blandt de mange undrende kommentarer er der også nogle, der synes, at folks stærke reaktioner er lige i overkanten. De bemærker, at når ’Cats’ er blevet opført i London, New York og verden rundt, så har skuespillerne i kattekostumer altså også set menneskelignende ud.

some of yall didn't watch the CATS MUSICAL and its shows pic.twitter.com/XgUgn1JKj3 — brotherfucker (@taybitxh) July 18, 2019

Første gang i biografen

’Cats’ blev første gang fremført i Londons West End i 1981, hvorefter musicalen om en skæbnesvanger nat hos katteflokken Jellicles gik sin sejrsgang verden rundt. I New York og London gik musicalen henholdsvis 18 og 21 år i træk, og den blev første gang fremført i Danmark i 2002 på Det Ny Teater.

Musicalmesteren Andrew Lloyd Webber skrev stykket på baggrund af T.S. Eliots digte ’Gamle Possums bog om praktiske katte’.

I 1990’erne var der planer om, at Steven Spielbergs filmstudie, Amblimation, skulle have lavet en animeret udgave af ’Cats’, men planerne blev skrinlagt. Bortset fra en film fra 1998, der aldrig nåede biograferne, bliver decemberfilmen første gang, at musicalen rammer det store lærred.

Det er Tom Hooper, som instruerede oscarvinderen ’Kongens store tale’, der har styret slagets gang på ’Cats’, og ud over stjernerne nævnt først i artiklen er også Jennifer Hudson, Idris Elba og Rebel Wilson med i filmen, mens også balletdanseren Francesca Hayward fra The Royal Ballet i London får sin debut i filmverden i rollen som den hvide kat Victoria.

Filmen får premiere i Danmark 19. december.