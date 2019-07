En journalist opdager en guldgrube i baghaven på Frederiksdal Gods, og pludselig er et millioneventyr undervejs

I dokumentarfilmen ’Kirsebæreventyret’, der bliver sendt på TV 2 i flere afsnit, er Frederiksdal Gods ved at falde sammen, da godsejeren og hans to venner får den idé at lave de sure kirsebær i baghaven om til en eksklusiv kirsebærvin. Og så sker der ting og sager.