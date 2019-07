Der er god og en dårlig nyhed: Filmfestivalen i Venedig fordobler antallet af kvinder i hovedkonkurrencen - nu er der to

Saudiarabiske Haifaa al-Mansour med filmen ’The Perfect Candidate’ og australske Shannon Murphy med filmen ’Babyteeth’.

Det var den komplette liste over kvindelige instruktører blandt de nominerede i hovedkonkurrencen ved årets filmfestival i Venedig.

I alt konkurrerer 21 film om hovedprisen.

Ifølge filmmediet Variety lagde festivalens leder, Alberto Barbera, selv vægt på, at det var et problem med det lave antal kvinder. Han fremhævede en række film, der er »dedikeret til den kvindelige tilstand«, selv om de ikke er instrueret af kvinder.

»Kvindelige instruktører er desværre stadig en minoritet«, siger han ifølge Variety.

»Men disse portrætter af kvinder, selv når de er instrueret af mænd, afslører en ny følsomhed over for det feminine univers, som vi sjældent så i fortiden. Det er et signal om, at de senere års polemik har gjort indvirkning på vores følsomhed og vores kultur«, siger han.

Antallet af kvinder i konkurrencen om at vinde den prestigiøse Guldløve i Venedig er i år dobbelt så stort, som de var sidste år, hvor kun Jennifer Kent konkurrerede med sin ’Nattergalen’.