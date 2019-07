Tag med på tidsrejse. I dette interview fra 1980 i forbindelse med udgivelsen af ’Skrigerne’ fortæller 22-årige Michael Strunge om sin bekymring for, at den vestlige verdens forbrug og ræs er ved at køre af sporet. Og at han ikke godtager klynkeri som et modsvar.

