Disney slår ny rekord: Fire film fra 2019 har tjent mere end 1 mia. dollars ... per styk

Det hyperrealistiske remake af en af alle tiders største Disney-successer, ’Løvernes konge’, har klaret sig bragende godt i biograferne.

På 3 uger har filmen på verdensplan indtjent over 1 milliard dollars. Det svarer til godt og vel 6,6 milliarder kroner.

Dermed bliver det den fjerde Disney-film fra 2019, der indtjener beløbet med et ettal efterfulgt af ni nuller. Det skriver Variety.

Det samme gjorde nemlig ’Avengers: Endgame’, ’Captain Marvel’ og genindspilningen af en anden tegnefilmsklassiker, ’Aladdin’.

Kilde: WALT DISNEY PICTURES

Bedste år nogensinde

Disney har gang i et succesår på alle parametre.

Ud over at de opkøber konkurrenter i hobetal – for eksempel købte de tilbage i marts filmstudiet Fox tilbage for svimlende 71 milliarder dollars (470 milliarder kroner) – har de også sat sig eftertrykkeligt på biografmarkedet.

Mere end hver tredje solgte biografbillet i Nordamerika (35 procent) er nemlig til en Disney-film.

Det vil sige, at Disney kort sagt har gang i deres bedste filmår nogensinde.

Der er stor sandsynlighed for, at endnu en Disney-film kommer med i det fine selskab, inden året er omme. Til november har ’Frozen 2’ premiere. Den første ’Frozen’-film er nemlig den bedst indtjenende Disney-film nogensinde – den indbragte 1,2 milliarder dollars, svarende til 7,9 milliarder kroner.

Og selv hvis ’Frozen 2’ skulle blive et uventet flop, kan Disney trøste sig med, at også den længe ventede ’Star Wars: The Rise of Skywalker’ har premiere, inden året er omme.