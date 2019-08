'Making America Strong Again': Hov, vent. Har der sneget sig en Trump-kritik ind i denne ellers patriotiske actionserie fra Hollywood?

FOR ABONNENTER

For Donald Trump vil ’Angel Has Fallen’ blot være endnu et eksempel på, at Hollywood er styret af en liberal elite. Men for os andre er det alligevel overraskende, at den tredje actionfilm i den vulgært patriotiske og skamløst militaristiske ’Has Fallen’-serie pludselig vender våbenliderlig terrorbekæmpelse ryggen og kritiserer den nuværende administration i Washington så direkte.