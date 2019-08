Se top 10-listen: Danske tv-serier giver amerikanerne baghjul, når vi tænder for fjernsynet

Med store, amerikanske streamingtjenester som Netflix og HBO - og med tv-serier som ’Game of Thrones’, ’Breaking Bad’ og ’Sex in the City’ - kan man godt få fornemmelsen af, at lille Dannevang slet ikke kan følge med.

Men selv om tv-serierne er verdenssucceser, så skal man helt ned på 11.-pladsen for at finde en amerikansk serie, når man spørger danskerne, hvilke tv-serier de i løbet af deres liv har set.

Det viser en spørgeundersøgelse blandt 2.500 danskere, som YouGov har gennemført for Det Danske Filminstitut. De 10 tv-serier, som flest danskere har set, er nemlig danske.

Og det vil næppe overraske nogen, at den tv-serie, flest danskere har set, er skrevet af Lise Nørgaard og instrueret af Erik Balling i 1970’erne. Det er selvfølgelig ’Matador’. Den har 64 procent af danskerne set.

’Krøniken’ kommer ind på en 2.-plads skarpt forfulgt at TV 2’s ’Badehotellet’ på 3. pladsen. De to serier har henholdsvis 50 og 49 procent af den danske befolkning set.

Herefter følger:

4. ’Forbrydelsen’ - 44 procent.

5. ’Rita’ - 42 procent.

6. ’Borgen’ - 37 procent.

7. ’Klovn’ - 33 procent.

8. ’Dicte’ - 33 procent.

9. ’Arvingerne’ - 30 procent.

10. ’Broen’ - 30 procent.

Først på 11.-pladsen sniger en amerikanske tv-serie sig ind: Det er ’Sex and the City’ med 28 procent. ’Game of Thrones’ deler 12.-pladsen med danske ’Bedrag’, som begge er blevet set af 26 procent af danskerne. På 13.-pladsen finder man endnu en danske tv-serie, nemlig ’Herrens veje’, som 25 procent har set.

Og selv om den yngre del af danskerne har større hang til amerikanske tv-serier end folk over 50 år, så er tv-serier som ’Rita’ og ’Badehotellet’ faktisk meget mere udbredt, også blandt de 15 til 25-årige, end ’Game of Thrones’ og ’Orange is the New Black’, oplyser Filminstituttet.