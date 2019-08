Dumme kvinder, stakkels negerbørn og bøsser, der skal skydes: Dansk filmhistorie er fyldt med racisme og sexisme

I en tid, hvor kulturarven er til revision, gør Det Danske Filminstitut kontroversielle filmklip frit tilgængelige på internettet, for at vi kan lære mere om os selv. Men har vi virkelig brug for at se film, der er åbenlyst stødende?