Tolkien-ekspert: Amazon bevæger sig ind i et »minefelt« med milliarddyr 'Ringenes Herre'-serie

Den kommende ’Ringenes Herre’-serie fra Amazon må ikke genbruge historien fra Peter Jacksons film fra starten af 00’erne, har Tolkien-familien besluttet. Fortællingen står dog ikke skrevet i sten, hvilket kan være en mulig åbning for seriens skabere til at udfolde den i en ny udgave.

Fans af J. J. R. Tolkiens ’Ringenes Herre’ kan se frem til en »ny episk rejse i Midgård«. Det lover Sharon Tal Yguado, som leder afdelingen for tv-serier i Amazon Studios, skriver The Guardian.

Og her er det værd at bide mærke i ordet »ny«. For serien, som Amazon tilbage i november 2017 vandt rettighederne til, da de betalte 1,6 milliarder kroner for at få lov til at filme serien, kommer ikke til at ligne den newzealandske filmskaber Peter Jacksons trilogi.

Amazon må nemlig ikke gøre brug af scener, der allerede er blevet vist i de tre film, der udkom mellem 2001-2003 – og generede en indtjening på cirka 6,3 milliarder kroner som en af de mest sete af sin slags i filmhistorien. Seerne af Amazon-serien skal i denne ombæring indstille sig på at rejse mere end 3.000 år tilbage i tiden – fra den Tredje til den Anden Tidsalder.

Den mørke fyrste Morgoth, kendt som ’Den Store Fjende’, er lige blevet landsforvist. Det er fra ham, al ondskab i Midgård udspringer. Hvordan Amazon har tænkt sig at udfolde historien i det lange tidsrum, inden Sauron, der repræsenterer det onde i ’Ringenes Herre’, dør i den Tredje Tidsalder, er endnu uvist.

Ubesvarede spørgsmål

Tom Shippey, der er Tolkien-kyndig, har ifølge The Guardian fortalt til den tyske fanside ’Deutche Tolkien’, at der for Amazon er tale om det, der kunne minde om et »minefelt«, eftersom Tolkiens familie ikke ønsker, at fortællingen afviger fra de grundsten, Tolkiens univers bygger på.

Den nye serie skal udspille sig i den Anden Tidsalder, der spænder over 3.441 år, og altså ikke den Tredje, hvor Peter Jacksons film foregår. Det giver ikke desto mindre den kommende series skabere »rimeligt frie fortolkningsmuligheder« i deres forestående arbejde, lyder det fra Tom Shippey, eftersom Tolkien aldrig nåede at lave en udførlig beskrivelse af den Anden Tidsalder før sin død i 1973.

De notater og beskrivelser, han dog nåede at skrive, fortæller blandt andet, at Sauron invaderer regionen Eriador i Midgård for sidenhen at blive tvunget tilbage af en hær fra Númenor, hvor de mest noble mænd i verden stammer fra. De tager ham med til deres land, hvor han ødelægger alt, og ragnarok står for døren. Alt dette, selve historiens forløb, må Amazon ikke pille ved.

»Men Amazon kan tilføje nye karakterer og stille spørgsmål som: Hvad har Sauron gjort i mellemtiden? Hvor var han, efter at Morgoth blev besejret? Teoretisk set kan Amazon besvare disse spørgsmål ved at opfinde svarene, da Tolkien ikke beskrev det. Men det må ikke være i modstrid med noget, som Tolkien sagde. Der skal Amazon træde varsomt. Det skal være kanonisk, og det er umuligt at ændre de grænser, som Tolkien har skabt. Det er nødvendigt for, at serien forbliver ’tolkiensk’«, udtaler han.

Optagelserne til den nye serie begynder i 2020. Selv om en endelig premieredato endnu ikke er fastlagt, fortæller Tom Shippey, at der kommer 22 episoder. Serien kommer angiveligt til at koste 6,6 milliarder kroner at lave.