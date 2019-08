Christensen og Hvam vil afslutte 'Klovn'-sagaen med en »tåkrummende, pinagtig og vanvittig« film

’Klovn The Final’ kommer til at udgøre det sidste ben på filmtaburetten om den moderne mand. Denne gang er det ægteskabets og kærlighedens tur til at blive sat under luppen.

»Det er idiotisk, dét der, Frank. Du ved godt, hvad det siger om dig, ikke? Dét er ’hej, hold kæft, hvor har jeg dårlig mave. Jeg skider og skider – det tager mig et år at skide færdig. Så meget lokumspapir skal jeg have’. Det signal sender du nu«.

Casper Christensen forsøger allerede i første del af Klovn-serien at lære Frank Hvam, hvordan man kommer frem i livet. Men Frank har det med at glemme, hvorfor han konstant kvajer sig – for derefter at fastslå, at han ikke har ’White House Potential’. Men der er håb forude for klovnen over dem alle.

Den sidste film i trilogien om Frank Hvam og Casper Christensens venskab får premiere 30. januar 2020 under titlen ’Klovn The Final’. Det oplyser produktionsselskabet i en pressemeddelelse. Det sker ti år efter, at den første film havde premiere. Og fem år efter nr. 2.

Hvor de to første film tager udgangspunkt i henholdsvis faderskabet og venskabet, kommer den sidste film til at handle om ægteskabet. Trilogiens afsluttende kapitel får således have kærligheden som tema og bliver samtidig Klovn-taburettens sidste ben.

En sidste pinagtig rejse

»En tredje og sidste film er en sjov og naturlig måde for os at afslutte det fantastiske filmeventyr, der begyndte med ’Klovn The Movie’ for snart et helt årti siden. Vi vil gerne sætte et punktum med et brag, og vi glæder os til at komme i gang med optagelserne. Forhåbentlig bliver det lige så sjovt for publikum, som vi tror det bliver for os«, lyder det fra Frank Hvam og Casper Christensen i pressemeddelelsen.

Der er angiveligt lagt op til en sidste »tåkrummende, pinagtig og vanvittig« rejse med makkerparret på det store lærred. Pressemeddelelsen afslører ikke mange detaljer om den kommende film, men sløret bliver dog løftet for, at handlingen tager afsæt i, at Frank begynder at se sit liv i et nyt lys, da han runder et halvt århundrede.

Manuskriptet er som sædvanligt skrevet af de to hovedrolleindehavere. Ud over Frank Hvam og Casper Christensen vil Mia Lyhne og en række andre skuespillere fra de to tidligere film og tv-serien også være at finde på listen over skuespillere.

De to første film i serien, ’Klovn The Movie’ og ’Klovn Forever’, solgte over 1,3 millioner biografbilletter.