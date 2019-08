Hun føler sig snydt for millioner: En af verdens mest populære pornoskuespillere langer ud efter branchen

Mia Khalifa var kun aktiv pornoskuespiller i tre måneder tilbage i 2014. Alligevel er hun stadig en af de mest populære i branchen – som hun nu kritiserer for at snyde unge kvinder ved blandt andet at underbetale dem.

Selv om Mia Khalifa indstillede karrieren som pornoskuespiller tilbage i 2015, er hun fortsat en af de bedst bedømte på forskellige pornohjemmesider. Ifølge Vice lå hun eksempelvis på en andenplads sidste år på hjemmesiden Pornhub.

Alligevel har hun angiveligt ikke tjent så meget som en krone, siden hun stoppede. Det skriver hun i et tweet, hvor hun også fastslår, at det er »fuldstændig forkert«, og at hun skulle have tjent mange millioner for sit arbejde – hun har angiveligt tjent, hvad der svarer til 80.000 kroner i løbet af de tre måneder, karrieren varede.

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was... scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq — Mia K. (@miakhalifa) August 12, 2019

I tweetet henviser hun også til et større interview på YouTube. Her fortæller hun for første gang veninden og personlig coach Megan Abbott – og offentligheden – om sin tid som pornoskuespiller. At hun først taler ud nu, skyldes, at hun stadig ikke har accepteret sin fortid.

»Jeg opstiller måske en facade, fordi ’I fake it until I make it’. Men nu er jeg er klar til at belyse alle tvivlsomme episoder fra min fortid. For hvis jeg ejer min fortid, kan den ikke blive brugt imod mig«, siger den 26-årige libanesiskfødte kvinde i interviewet.

De store udnytter de små

Hun beskylder derudover de store producenter bag pornofilmene for at udnytte »uerfarne unge kvinder« ved at bondefange dem med helt legitime kontrakter, når de er mest sårbare. En sårbarhed, der angiveligt stadig sidder i hende den dag i dag: Mia Khalifa skriver i sit tweet og fortæller i interviewet, at hun nu har svært ved at få et job, fordi potentielle arbejdsgivere tror, at hun stadig er pornoskuespiller – blandt andet fordi der stadig eksisterer en pornohjemmeside med hendes navn som domæne.

»Jeg bliver så nedtrykt over, at forskellige firmaer ikke ønsker at ansætte mig og arbejde sammen med mig på grund af min fortid«.

Ifølge BBC medvirkede hun i sin første pornofilm i oktober 2014. I december samme år lå hun på en førsteplads over pornoskuespillere på eksempelvis Pornhub.

Til trods for at karrieren kun varede tre måneder, var den ikke helt ukontroversiel. Hendes mest berømte scene er en sexscene, hvor hun har sex, mens hun bærer en hijab. Det skabte hurtigt røre:

»Med det samme videoen blev offentliggjort, spredte den sig som en steppebrand. Isis sendte mig dødstrusler. De sendte sågar et billede fra Google Maps af min lejlighed. Jeg boede på et hotel i to uger, fordi jeg var så bange«, siger hun i interviewet.