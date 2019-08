Demonstranter opfordrer til boykot af Disneys 'Mulan'-genindspilning efter opsigtsvækkende udtalelse fra kinesisk stjerne

De 65 millioner følgere af den kinesisk-amerikanske skuespiller Crystal Liu kunne i onsdags læse en opsigtsvækkende kommentar på det kinesiske sociale medie Weibo.

Crystal Liu, også kaldet Liu Yifei, delte et billede fra det kinesiske statsmedie People’s Daily, hvorpå der står: »Jeg støtter politiet i Hongkong, giv mig bare tæsk for det«, skriver The Hollywood Reporter. Hendes opslag fik mere end 72.000 likes og 65.000 delinger på mindre end 24 timer.

Efter 11 uger med demonstrationer i Hongkong og talrige sammenstød mellem politi og demonstranter har udtalelsen vakt forargelse i den lille region, der formelt hører under Kina, men fungerer selvstændigt og med en højere grad af demokrati end moderlandet.

Demonstrationerne blev indledt af frygt for øget indflydelse fra Kina. Flere internationale organisationer, herunder Amnesty, har kritiseret såvel demonstranterne som politiet for brugen af vold.

Derfor har Crystal Lius opdatering skabt vrede blandt demonstranterne i Hongkong, og mange opfordrer nu til et boykot af den kommende Disney-film ’Mulan’ – en film baseret på tegnefilmen fra 1998 – hvor Crystal Liu spiller hovedrollen. Disney har foreløbig ikke kommenteret sagen.

Udtrykket om at støtte politiet i Hongkong stammer fra en hændelse ved den seneste uges protester i lufthavnen i byen, skriver Hollywood Reporter. En mand, der arbejdede undercover for den kinesiske stat, blev overfaldet af rasende demonstranter. Da politiet trak ham i sikkerhed, råbte han efter sigende til demonstranterne:

»Jeg støtter politiet i Hongkong – giv mig bare tæsk for det«.

Storbritannien trak sig tilbage som kolonimagt i Hongkong i 1997 som en del af en aftale, ifølge hvilken regionen fremover skulle høre under Kina, men samtidig have en form for selvstyre.