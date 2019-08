Kim Skotte glemte helt at trække vejret: Det er sjældent, at en film byder på så skønt et kys

FOR ABONNENTER

Et filmkys så skønt og smukt realistisk som det, man efter en god times tid kan opleve i ’Camper 303’, har jeg sjældent set. Jeg sad bogstavelig talt og glemte at trække vejret, mens jeg fulgte de to munde tøvende og utålmodigt nærme sig hinanden i et forlænget øjeblik, mens udvekslingen af ånde blev iltfattig af forventning.