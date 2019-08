Miley Cyrus fyret fra familiefilm på grund af foto, hvor hun slikker på peniskage

Den tidligere Disney-stjerne skriver på Twitter, at hun blev fyret som stemmeskuespiller i filmen ’Hotel Transylvania’ på grund af et foto, hvor hun slikker på en penisformet kage.

Fortiden spøger i Hollywood. Og når skeletterne kommer ud af skabet, er det for nogle lig med en fyreseddel.

Skuespiller og musiker Miley Cyrus skriver på Twitter, at hun blev taget af rollelisten til den amerikanske animationsfilm ’Hotel Transylvania’ fra 2012. Fyringen skyldtes, oplyser hun, et billede, hvor hun slikker på en penisformet kage, som hun havde købt til ekskæresten Liam Hemsworth. Det skriver The Guardian.

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I en række ærlige tweets om ’ting, jeg fortryder’ fortæller hun bl.a. også, at hun har været utro, at der »måske er flere nøgenbilleder af mig på internettet end nogen andre kvinder i historien«, at hun mistede en stor aftale med supermarkedsgiganten Walmart pga. et billede med en bong – og ikke mindst peniskagemiseren, som kostede hende en rolle i ’Hotel Transylvania’.

En unavngiven kilde fra Sony bekræfter over for The Hollywood Reporter, at Miley Cyrus blev fyret på grund af peniskagebilledet. Producenten bag var ifølge kilden bange for, at billedet ville skade både familieanimationsfilmen og den tidligere Disney-stjernes renommé.

Talrige eksempler på fyringe

Nyheden kommer i kølvandet på en lignende afsløring, hvor komikeren Sarah Silverman i ’The Bill Simmons Podcast’ tidligere på måneden fortalte, at hun var blevet fyret fra en filmrolle på grund af en blackface-sketch, som hun lavede 12 år forinden. I podcasten taler hun i negative vendinger om en såkaldt annulleringskultur, hvor meninger, holdninger og udtalelser fra kendte bliver gravet frem via sociale medier for at blive be- og fordømt af en nutidig moral i samfundet og offentligheden.

I december sidste år kom det frem, at en anden komiker, Kevin Hart, måtte træde tilbage som vært for oscarsuddelingen i år på grund af udtalelser og gamle tweets, som kritikere betegnede som homofobiske. Udtalelserne var blandt andet slettede tweets fra 2011 og et interview, han gav til magasinet Rolling Stone i 2015, hvor han sagde:

»Husk på, at jeg ikke er homofobisk ...Vær glad. Gør, hvad du har lyst til. Men hvis jeg som heteroseksuel mand kan forhindre min søn i at blive homoseksuel, vil jeg gøre det«.

Også skuespillerinden Megan Fox har oplevet noget lignende. Hun nåede at være med i de to første ’Transformers’-film, inden hun blev taget af rollelisten, fordi hun i et interview til London’s Wonderland Magazine sagde, at filmens instruktør, Michael Bay, »ønsker at være Hitler på sine filmsets – og det er han«. Hun blev på baggrund af den udtalelse erstattet af Rosie Huntington-Whiteley i ’Transformers 3’ fra 2011.