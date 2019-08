Cameron Diaz trækker op, men latinamerikanere er stadig massivt underrepræsenteret i Hollywood

Hvornår har du sidst set en film med en latinamerikaner på rollelisten?

Mange kender de latinamerikanske skuespillere Jessica Alba, Jennifer Lopez og måske Eugenio Derbez, men der stopper opremsningen ofte. Og med god grund. For en ny undersøgelse viser, at latinamerikanere er stærkt underrepræsenteret i Hollywood-film.

Undersøgelsen, der hedder ’Latinos in Film: Erasure on Screen & Behind the Camera Across 1,200 Popular Movies’, viser, at kun 4,5 procent af alle indehavere af ’roller med replikker’ i Hollywood er latinamerikanere. Det skriver The Guardian.

»På trods af en del snak i massemedierne om at fremme diversitet og inklusion i Hollywood, så viser dette, at der ingen ændringer er i, hvor meget den største etniske gruppe i USA fylder i film«, står der i rapporten med udgangspunkt i de 100 mest indtjenende film produceret i Hollywood fra 2017 til 2018.

Samme undersøgelse er foretaget siden 2007, og den konkluderer, at der her i 2019 ikke er sket nogen forbedring i latinamerikanernes repræsentation i Hollywood siden dengang.

61 procent af alle latinamerikanske skuespillere spiller kriminelle, der er en del af en bande eller organiseret kriminalitet

Latinamerikanere udgør 18 procent af den amerikanske befolkning, men i staten Californien udgør de 39 procent og i byen Los Angeles, der rummer filmbranchens epicenter, Hollywood, er hele 49 procent af befolkningen latinamerikanere.

Ikke nok med det, latinamerikanere som befolkningsgruppe er dem, der bruger flest penge på biograf- og teaterture i forhold til gennemsnitsindkomst, viser undersøgelsen.

Den kriminelle type

Ud af de 100 mest indtjenende Hollywood-film fra 2017 til 2018 var der kun 3 procent latinamerikanere, der indtog en hoved- eller ledende rolle. Og den person, der fylder mest i statistikken, ville de fleste slet ikke tænke på som latinamerikaner.

Cameron Diaz havde godt halvdelen af alle de hovedroller, der gik til den befolkningsgruppe. Med sit blonde hår og blå øjne er hun langtfra, hvad de fleste kender som latina.

Undersøgelsen siger ikke noget om, hvorfor Cameron Diaz er så meget mere populær end hendes kollegaer, men dykker i stedet ned i, hvilke roller latinamerikanere hyres til at spille.

61 procent af alle latinamerikanske skuespillere spiller kriminelle, der er en del af en bande eller begår organiseret kriminalitet. 24 procent har en rolle, hvor personen er en gemen kriminel, mens kun 4 procent af alle latinamerikanere hyres til at spille en karakter, der så at sige har succes i livet.

Det er ikke kun foran kameraet, at der ifølge rapporten mangler etnisk diversitet. Når filmen er slut, og rulleteksterne fylder skærmen, er det kun 3 procent af navnene, der er latinamerikanske, og heraf er kun hver fjerde en kvinde.