Efter tweet-angreb fra Trump: Nu får Hollywood på puklen for at tage omdiskuteret film af plakaten

Normalt er vold og drab ikke nok til at få pillet en Hollywood-film af plakaten, skriver Scott Meslow i GQ.

»En del af problemet er, at markedsføringen af ’The Hunt’ har været så usammenhængende, at det har været umuligt at regne ud, hvilket politisk budskab den prøvede at komme ud med. Skulle det være en politisk satire over rige liberale, som hævder at bekymre sig om fattige mennesker, selv om de ikke behandler dem humant? Eller en satire over en konservativ bevægelse, der har bemyndiget kapitalistiske milliardærer til at behandle 99 procent af befolkningen inhumant? Eller er det, som filmens instruktør selv siger, et forsøg på at lange lige meget ud efter begge fløje? Det får vi måske aldrig at vide nu«, skriver han.

Muligvis er det ikke det bedste tidspunkt at have premiere på en film om gale mennesker, der skyder uskyldige, når virkeligheden netop har haft besøg af skydende galninge i El Paso og Dayton, skriver Indiewires anmelder Eric Kohn.

»Men vold er et af de mest følsomme emner i den amerikanske kultur, og vi styrker det kun ved at nægte at konfrontere os med det. Hvis Universal ville vise reel solidaritet med ofrene, skulle de måske tænke over, hvilket budskab de sender ved at fjerne emnet fra biograflærredet«, skriver han.