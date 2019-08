Nu skal 'Troldspejlet' være for voksne – og sendes på DR 2

Efter 30 år, hvor Jakob Stegelmann roligt har siddet i sin lænestol og fortalt børn om det nyeste inden for gaming, fantasy og science fiction, rykker ’Troldspejlet’ nu over på DR 2.

For fremtiden behøver de nørdede forældre ikke længere snige sig til at se ’Troldspejlet’ på DR Ultra, hvis de ikke kan få lokket ungerne væk fra YouTube eller iPad’en.

Programmet, der har fortalt børn og unge om spil, film og litteratur i 30 år, rykker nemlig over på DR 2.

Det fremgår af en video, som er lagt op på programmets Facebookside.

Ifølge Jakob Stegelmann sker ændringen blandt andet, fordi programmet ikke har samme antal børneseere som i gamle dage. Interessen for programmet har dog ikke ændret sig af den grund.

»I dag orienterer børn sig i højere grad på YouTube og internettet generelt. Så den her ændring er jo også i erkendelse af, at børnene er nogle andre steder, og at vores publikum vil kunne få mere ud af et lidt ændret format«, forklarer han.

Et spadestik dybere

Programmet, der fremadrettet får navnet ’Troldspejlet og Co.’, kommer til at ligne ’Troldspejlets podcast samt Jakob Stegelmanns egen podcast, StegelCast. Der kommer til at være gæster, og der kommer til at blive diskuteret lidt dybere.

»Når vi ser på nye spil og film, vil vi helt sikkert referere til ting, vi havde sorteret fra i børneversionen. Men samtidig skal det heller ikke være så nørdet, at folk, der bare godt kan lide superheltefilm, føler sig ekskluderet. For eksempel ville vi nok diskutere den nylige kontrovers omkring Sony og Spider-Man. Det havde vi ikke gjort i gamle dage til børn, men det tror jeg, de fleste voksne vil finde interessant«, siger den populære vært.

Foto: Thomas Borberg De fleste voksne husker nok bedst Jakob Stegelmann siddende i lænestolen i det sorte rum.

’Troldspejlet og Co.’ vil også tage fat i nogle af de børn og unge, der i gamle dage sendte deres hjemmelavede spil ind til konkurrencen ’Pixels’. Flere af dem har nemlig drevet det vidt i spilbranchen.

Beholder kendingsmelodi

Der er dog en ting, der ikke kommer til at ændre sig synderligt, selv om Stegelmann nu for alvor skal lave tv til voksne.

»Vi fortsætter med temaet fra Gremlins som kendingsmelodi. Vi har i tidens løb eksperimenteret med forskellige kendingsmelodier, men det er sjældent faldet i god jord. Og jeg kan se på folks kommentarer denne gang, at hvis den bliver ændret for meget, bliver jeg stegt«, griner han.

’Troldspejlet’ har underholdt danske nørder siden 1989 på flere forskellige DR-kanaler.