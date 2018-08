Gastronomi og opsøgende journalistik er faktisk fremmende for forståelsen af brexit-landet

Sommeren har traditionelt været årstiden for en ganske bestemt type tv-programmer, hvor et par studieværter, måske i selskab med noget underholdning, men ikke altid, drager omkring og tager temperaturen på dette eller hint i den ind- eller udenlandske sommer.

set i tv 'Anne og Anders i Brexitland'. Kan ses her.

I år var det Anne Hjernøe og Anders Agger, som smuttede til de britiske øer for at forsøge at finde ud af, hvorfor et flertal i befolkningen var af den formening, at farvel og tobak til det europæiske fællesskab ville gøre alting meget bedre.

Og det har været en rar tur at være med på, fordi de to er så gode sammen, og fordi de faktisk bibragte en øget forståelse for, hvad der rører sig i det henholdsvis engelske, nordirske, walisiske og skotske folkedyb.

Arbejdsfordelingen er klar: Anders Agger står for hovedparten af den empatiske journalistiske indsats, mens Anne Hjernøe tager sig af køkkenskriveriet og tilbereder lokale lækkerier. ’Jamen, er det ikke gammeldags og mandschauvinistisk, sexistisk og ligefrem vrængende heteronormativt’, vil nogle måske forarget udbryde. Tjah, bum og ja og nej.

Men nu forholder det sig faktisk således, at Anne Hjernøe er en fremragende madlaverske og kogebogsforfatter, mens Anders Agger har taget på at tale med mennesker. Og det er jo ikke ligefrem sådan, at madame Hjernøe vimser koket omkring i stuepigekostume og agerer dikkende mæhæ. Hun er kvinde i egen ret og taler med sin del af folket om det, der nu er tilskikket hende som ansvarsområde. Og kom nu i hu: uden mad og drikke, som man siger.

Aggers meget personlige måde at gå til mennesker på kan virke både omklamrende og anmassende. Men i virkeligheden er der bare tale om en journalistisk teknik, der søger det personlige udsagn og den direkte kontakt.

En del af charmen ved serien har faktisk været et eminent godt kurateret lydspor

Det er en anglen efter autenticitet, og nogle gange fungerer det, andre gange udarter det til søbende ævle-bævle. Men i omgangen med the lads and lassies fra UK har det mestendels givet pote, og derfor sidder man efter rundrejsen i den herredyre terrængående bil tilbage med følelsen af at have lært nogle mennesker at kende.

Og der er så tilmed faldet lidt gastronomisk inspiration af på vejen samt en trang til at genopsøge pladereolen for visse ældre udgivelser.

Thi en del af charmen ved serien har faktisk været et eminent godt kurateret lydspor, i hvert fald hvis man er til rockmusik, som den lød i den periode, hvor briterne var glade for at være med i EU.