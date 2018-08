Oscar-vinder i hovedrollen: Her er første trailer til den længe ventede tredje sæson af 'True Detective' Endelig løfter amerikanske HBO sløret for, hvordan tredje sæson af 'True Detective' kommer til at se ud.

HBO har endelig udsendt den første trailer til den længe ventede tredje sæson af serien 'True Detective'.

Ifølge HBO vil denne tredje installation i antologiserien fortælle historien om en makaber forbrydelse i midten af the Ozarks i Arkansas og et mysterie, der bliver dybere, mens det udspiller sig i tre forskellige tidsperioder.

I traileren ses den længe bekræftede hovedrolleindehaver og oscarvinder Mahershala Ali som politimanden Wayne Hays, der i forskellige aldre tydeligvis er mærket af den endnu ukendte forbrydelse.

Det er tydeligt, at traileren i tone og stil minder meget mere om den ekstremt succesfulde første sæson end den noget mere kritiserede opfølger. Tredje sæson ender også med at have været mere end tre år undervejs. Der var kun et år imellem sæson 1 og 2.

Har lært af sine fejl

At tage sig god tid til at gøre det ordentligt, er et bevidst valg fra HBO's side.

Programdirektør Michael Lombardo har tidligere udtalt, at sæson to fejlede, fordi han pressede manuskriptforfatter Nic Pizzolatto til at finde på noget ligeså interessant på kortere tid.

»Jeg tager skylden. Jeg blev for meget en kanalchef på det tidspunkt. Vi havde haft en kæmpe succes, og jeg tænkte at wow, det ville jeg elske at have igen næste år. Men ved du hvad? Det var at lægge en fælde for ham. Det gør jeg ikke igen«, sagde han i et interview med The Frame i 2016.

Det bliver endnu engang Nic Pizzolatto, der har skrevet hele sæsonen. Dog med hjælp på et par enkelte afsnit.

'True Detective' sæson 3 får premiere i januar 2019.