Anmeldelse: »’Mosaic’ er et puslespil, hvor man hurtigt får lyst til at smide brikkerne væk og så bruge æsken til at opbevare sine lommetørklæder i« Måske er det fraværet af den interaktive del, der gør krimiserien ’Mosaic’ til en oplevelse på linje med tynd, lunken kaffe.

Man har det lidt, som fik man serveret en frossen pizzabund med besked om selv at forestille sig den lækre tomatsovs, den friske mozzarella og de saftige grønne basilikumblade, når man ser krimien ’Mosaic’. For man ved, at den egentlig er en slags computerspil/smartphone-app, hvor brugeren selv kan være med i fiktionen og foretage sig et og andet. Men det er kun amerikanske brugere, der kan nyde godt af det. Så alle vi andre – hulrøvede europæere – må nøjes med en traditionel og aldeles uinteraktiv udgave, der på fragmenteret og tilstræbt enigmatisk vis fortæller historien om en forbrydelse.

Vi lægger ud på en hotelgang, hvor karakteren Joel forhøres og rådgives af en politimand, og vi forstår, at noget er gået helt og frygteligt galt. Og at det involverer børnebogsforfatteren Olivia Lake.

Så springer vi tilbage i tiden, til en fest, hvor Olivia Lake viser sig at være en smuk, midaldrende kvinde med et godt øje til førnævnte Joel, som så igen viser sig at være en håbefuld graphic novel artist, og ham tager Olivia under sine vinger med henblik på at få ham til at vise sig seksuel opmærksomhed. Samtidig er der også noget med en svindler, der skal få hende til at sælge sin ejendom til en far, og en søn, der ikke har rent mel i posen. Og så udarter sagerne; hvordan handler de seks afsnit af serien om.

Det hele er meget gådefuldt fortalt, og hele fremstillingen har computerspilspræg, hvilket gør det at se fortællingen lig med at se andre spille et computerspil.