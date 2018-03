Den amerikanske drøm fra en ny side: Sean Baker fremstiller skyggesiden af Disney World i ny indlevelsesrig film ’The Florida Project’ udfolder og afvikler den amerikanske drøm set fra dem, der bor i udkanten af den.

Seksårige Moonee er god til at lyve. »This is where we get free ice cream«, siger hun selvsikkert til sin nye veninde, hvorpå hun instruerer hende i, hvordan man narrer penge fra turister ved den lokale isbod. I udkanten af kapitalismen, på et af de mange nedslidte motorvejsmoteller ved indfaldsvejene til det unævnelige Disney World, bor de, der ikke har andre steder at være.