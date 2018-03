Tidens unge er en kærlighedshistorie, der frit svømmer i flydende køn Filmen 'Hver dag' er baseret på David Levithans bestseller. Stor kunst er det ikke, men præmissen er faktisk så langt ude, at man må tage hatten af for instruktøren Michael Sucsys evne til overhovedet at gøre den troværdig.

Young Adult Fiction er en genre i hastig fremmarch. Det er en ret elastisk genrebetegnelse, som kan rumme alt fra fantasy til romantik og sci, men som henvender sig til unge og lidt ældre ungdommelige læsere, der gerne er unge med de unge. Her kan man takle svære temaer i et let læst sprog og ikke mindst blande genrer efter forgodtbefindende.