Anmeldelse af 'Book Club': Fire af Hollywoods mest velholdte damer gider ikke længere undvære sex 'Book Club' lader, som om den fokuserer mest på sexbehov, men ender selvfølgelig i den mainstream af film om det grå gulds eventuelle erotiske liv, som især cementerer det materielt velbjergede, heteroseksuelle parforhold som lykke- og tryghedskilde.

Om læsning af ’50 shades of Grey’ virkelig kan fyre så kraftigt op under lysterne i en læseklubs fire velsituerede, velholdte men erotisk resignerede kvinder i folkepensionsalderen, som denne hyggefilm forudsætter ... Ja, det savner jeg desværre både kromosomsammensætning og konkret erfaring til at afgøre.