’De utrolige 2’ er intet mindre end formidabelt manuskripthåndværk med mange lag og ekstremt underholdende Med ’De utrolige’ (2004) udvidede Brad Bird den brede befolknings opfattelse af, hvad en superheltefortælling kan være. Nu videreudvikles ideen, og heldigvis ikke så meget i omfang og effektrigdom som i dybde.

Toeren fortsætter, hvor etteren slap: En superskurk, der kalder sig Undergraveren, er bogstavelig talt ved at underminere de amerikanske banker for derefter at tømme dem for penge. Finanskrisekarikaturen fungerer og peger på det forhold, at en superskurk altid er en, der vil ødelægge den eksisterende orden. Men hvilken orden er det så, superheltene forsvarer? Det spørgsmål ligger som en understrøm hele filmen igennem.