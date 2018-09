»I will find you and I will kill you«: I 'Perppermint' tager Jennifer Garner over for Liam Neeson, når det kommer til blodig selvtægt Det kan virke som om, at nogle instruktører kun kender til én slags film, og derfor kun laver én slags film. Sådan kan det virke med Pierre Morel, der slog igennem med 'Taken'.

FOR ABONNENTER Endnu en af de film, der kan ses på mindst to måder (hvis man da absolut vil se den): som realistisk billede på den enkeltes nødværge over for retssamfundets fallit. Eller som en voldskoreograferet stiløvelse i genren om vigilantes, altså retfærdighedsfreelancere. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind