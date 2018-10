'50 somre' er en solid og velspillet dramakomedie, der skildrer de reelle problemer, en kvinde på 50 kommer ud for '50 somre' er særdeles velspillet, selvom den til tider kan virke banal.

Feel-good-film kan jo i reglen beskyldes for en vis forflygtigelse af de reelle problemer, de tager afsæt i – og i reglen med rette. Men over for så biologisk uundgåelige udfordringer som dem, en kvinde på 50 (den akavede titel) kan møde, skal man vist ikke kimse ad humørstimuleringen fra en ret banal, men solid og velspillet dramakomedie.