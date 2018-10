Portræt af fire hædrede skuespillerinder: Damen er jo ikke ligefrem nogen skønhedsåbenbaring Det har nu ikke forhindret Eileen Atkins eller hendes kolleger Joan Plowright, Judi Dench og Maggie Smith i at komme til tops som skuespillere.

'Te med Damerne’ lyder jo hyggeligt på sådan en lidt gammeldags patroniserende måde, men det skyldes nu mest, at det engelske Dame ikke er sådan lige til at oversætte. Man bliver tiltalt som Dame, når man som kvinde har fået overrakt en ærestitel af den engelske monark som anerkendelse for at have udført et stykke fremragende arbejde i nationens tjeneste.