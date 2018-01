Første afsnit af 'Broen IIII': Hvis standarden holdes, kan det blive et hovedværk i skandinavisk tv-krimi Fjerde sæson af den dansk-svenske spændingsserie 'Broen' ser ud til at holde den høje standard med en ny omgang menneskelige og politiske forviklinger.

Fokus på den kvindelige hovedperson Saga Norén. Man ser hende ovenfra, og intet i hendes ansigt bevæger sig. Kameraet dvæler ved hendes velkendte kontrafej med det diskrete ar, der ikke skæmmer, men føjer karakter og dybde til hendes sammenbidte lysblonde skønhed. Og så er der kontakt. Hun er vågen, hun er i live. Fjerde sæson af ’Broen’ kan gå i gang, og som en hilsen til hendes skarpe logiske gemyt er sæsonnummeret angivet med fire I’er, ikke med den traditionelle romertalsværdi IV.

Hun er fængslet, anklaget for at have forvoldt sin moders død, og hun har det ikke godt i fængslet. Fordi hun er politiansat, ser de andre indsatte ikke ligefrem på hende med de blideste øjne, og fordi hun befinder sig et sted i autismespektrum, har hun det voldsomt vanskeligt med at være tvunget til at fungere efter regler og i sammenhænge, hun ingen indflydelse har på. Man ser den skrækblandede lede vælde ud af hendes ansigtstræk, da hun erfarer, at der er blevet flyttet på hendes ting, og udsigten til at skulle tilbringe otte år bag tremmer er tydeligvis for hende en skæbne værre end døden. Også fordi hendes tilværelse har mistet sit mål og den nytte, hun trods alt følte eksistensen gav, da hun var aktiv kriminalefterforsker.

Men fordi Saga Norén sidder inde og venter på en ny retssag på grund af nye beviser, og hendes makker og seksualpartner, den traumatiserede Henrik Sabroe går til møder i AA for at holde sig fra stoffer og alkohol, sidder verdens onde kræfter absolut ikke med hænderne i skødet og ser ’Bjerglægen’ på TV 2 Charlie. Og derfor bliver det københavnske politi alarmeret om, at en kvinde er fundet dræbt under Øresundsbroen, begravet i jorden til skuldrene og derefter stenet til døde.

Hun er, eller rettere var, direktør for Udlændingestyrelsen, som netop har været involveret i en viral skandale, hvor man i et videoklip så ansatte drikke champagne i anledning af endnu en udvisning. Og den udviste in casu var en homoseksuel flygtning, der er gået under jorden, men som kunne risikere stening i sit hjemland. Straks mumler nogle »terror« i et hjørne, mens andre aner, at radikale folk fra venstrefløjen har bekendt blodig kulør og kastet 80 til 90 skarpe sten mod den danske embedsmand.