Vi anmelder 'X Factor'-finalen: Taberne vandt, og danskerne mistede et sted at mødes hos DR X Factor-epoken er forbi på DR, men hvilke spor har den efterladt i den danske folkesjæl og i dansk musikliv? Det svarede aftenens finaleafsnit på.

Det er fredag aften, og det er tid til at se ’X Factor’. Vi er nogle, der er sure over, at vi ikke skal se den elskelige og karismatiske Sigmund optræde til finaleshowet.

Tv-anmeldelse









X Factor. Finalen, sæson 11. Sendt på DR 1 fredag aften, 6. april 2018.

Sigmund røg i sidste uge ud af konkurrencen på grund af uheldige sangvalg – og fordi verden er uretfærdig og brutal. Det er vi enige om herhjemme. Der jamres, også selv om det bare er fredagsunderholdning.

’X Factor’ kan have karakter af et folketingsvalg, bare uden foragten og politikerleden. Dem, man stemmer på, er dem, man spejler sig i, og som repræsenterer de værdier, man selv har. Talentkonkurrencen har gennem de hidtidige 11 danske sæsoner – og nu er det slut i DR-regi – været et spejl af og til folket.

Køen til audition har hvert eneste år været lang. De håbefulde deltagere har villet, at deres stemme skulle høres af folket. Få sig en tur i rampelyset. For de fleste er det endt med afvisning, nederlag og i visse tilfælde offentlig ydmygelse i underholdningens navn.

Men ’X Factor’ er også blevet et symbol på DR som institution. DR har været et sted, hvor klassisk informativ formidling som TV Avisen, Deadline og Søren Ryge går hånd i hånd med glittede underholdningsprogrammer, britiske krimier og ’Den store bagedyst’. Kritikere mener, at DR skal gå tilbage til først og fremmest at være belærende, opbyggelig og dannende. Public service skal ikke serveres som underholdning. Noget, som blandt andet er kommet til udtryk i denne uge, hvor regeringen har fremlagt sit udspil til et medieforlig.

'X Factor' er også et sprog

Men er underholdning ikke også en kunst og en service til folket? En af ’X Factor’s store fortjenester er, at programmet giver anledning til en nuanceret debat om, hvad DR’s opgave som kulturformidler egentlig er.

Nu er ’X Factor’ på DR en del af dansk tv-historie. Danskerne har lært, hvordan man taler om musik, præcis ligesom de har lært, hvordan man taler om bagning i ’Bagedysten’. De har lært ord som ’pitch’, ’register’ og ’bund’.

X Factor i tal 2004: Den første sæson af ’X Factor’ sendes på britisk tv. Formatet blev udviklet af musik- og tv-produceren Simon Cowell. 2008: Første danske sæson sendes på DR 1. Den igangværende er 11. og sidste sæson på DR. 2019: TV 2 har købt rettighederne til underholdningsformatet og planlægger at sende første program næste år. 11 danske musikere har i årenes løb indtaget dommerstolene. Dommerne i år er Thomas Blachman, Remee og Sanne Salomonsen. Tidligere har følgende også været dommere i forskellige konstellationer: Lina Rafn, Pernille Rosendahl, Soulshock, Cutfather, Ida Corr, Anne Linnet og Mette Lindberg. 5 kvinder har været vært i årenes løb: Lise Rønne i fire sæsoner, Signe Muusmann og Signe Molde i en sæson hver, Eva Harlou i to sæsoner og de seneste tre sæsoner Sofie Linde – bortset fra to fredage i februar i år, hvor hun holdt barsel, og ægtemanden Joakim Ingversen overtog værtskabet. 1.035.000 seere havde den første udsendelse, der blev sendt 4. januar 2008. Flere af de første sæsonfinaler havde over 2 millioner seere. Rekorden er 2.271.000 seere til finalen 27. marts 2009. Sidste års finale blev set af 1.612.000. (Kilde: TNS Gallup TV-Meter) 11 personer eller grupper har vundet ’X Factor’: 2008: Martin Hedegaard 2009: Linda Andrews 2010: Thomas Ring 2011: Sarah Skaalum Jørgensen 2012: Ida Østergaard Madsen 2013: Chresten Falck Damborg 2014: Anthony Jasmin 2015: Emilie Esther 2016: Embrace 2017: Morten Nørgaard 2018: Place on Earth Research: Politikens Bibliotek Vis mere

’X Factor’ er nemlig også et sprog, og fredag aften begyndte sidste lektion.

»Og nu mine damer og herrer«, siger den berømte DR-speaker Ib van Deurs - på selve på scenen - og opfordrer publikum og seer til at hylde alle årene med god musik.

Det store finaleshow bliver sat i gang med Queens ’Don’t Stop Me Now’ hvor årets finalister optræder med de tidligere vindere – dog ikke den første. Martin Hedegaard har distanceret sig fra 'X Factor' for at finde sin egen vej som musiker.

Dommerne får sagt deres afsked med programmet.

»Mit projekt er at bane vejen for det moderne Danmark«, fortæller Thomas Blachman i en af sine klassiske taler. ’Blachman-talerne' har faktisk bragt ham hele vejen til Christiansborg, hvor han nu har i sinde at idéudvikle den danske folkeskole.

Den slags tager vi som en selvfølge nu her i 2018, men sådan har det ikke altid været. Et smukt øjeblik under finaleshowet er, da han siger: »Alle børn ude i Danmark læg jeres hånd i min, kom hen til skærmen og læg jeres hånd i min«.

Det står i kontrast til den skeptiske stemning, der var omkring ’X Factor’, da det britiske underholdningskoncept i 2008 dukkede op hos den danske public service-gigant. For var det public service? Nogle krævede endda licensen tilbage. Ikke desto mindre fulgte mere end 2 millioner danskere den første finale i 2008.

Dommere udfordrede ikke deltagere

Siden har ’X Factor’ været det program på DR, der har båret den store, brede musikformidling, og dommerne har fået deltagerne til at synge både smalle, obskure sange, dansk pop og internationale hits.

Således også til fredagens 11. og sidste finale på DR. Deltageren Rasmus synger Beyoncés – verdens største sangerinde – ’Freedom’. Efter sangen konkluderer Blachman, at det er svært for en hvid dansk mand at synge blues, men dommerne er også enige om, at han klarede det flot.