Bettina Heltberg om den manglende 'Mette-effekt': Vi gjorde det ... ikke

Resultatet af folketingsvalget fik ikke Mette Frederiksen til at råbe »Vi gjorde det!«, som Helle Thorning-Schmidt gjorde i 2011 – og det er så meget mere ærgerligt for Løkke, for han jo har ret i, at det ikke var et rødt valg. Det var gult.