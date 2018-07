Forskere har undersøgt afføring fra 340 år gammelt toilet: Renæssance--københavneren spiste citrusfrugt og havde bændelorm Videnskabelige analyser af afføring fra et 340 år gammelt københavnsk lokum giver overraskende ny viden om et liv med eksotiske krydderier, frugter og fysiske pinsler.

Nyheden over telefonen fik arkæobotaniker Mette Marie Hald til straks at forlade laboratoriet på Nationalmuseet. Hun hoppede op på sin cykel og kørte gennem Indre København direkte mod Kultorvet.

Det var i 2011, arkæologer fra Københavns Museum var i gang med at undersøge jorden halvanden meter under pladsen i forbindelse med en ny granitbelægning, og her var de stødt på to gamle Rhinlandstønder med afføring.

Flere lokumsfund Forskning i fortidens lortefyldteog forladte latriner er en relativt ny disciplin. Nu undersøges de naturvidenskabeligt og kan dermed give information om dagligliv, sygdomme og hygiejne. Blandt andet fandt arkæologer i 2014 lokumstønder fra middelalderen i forbindelse med en udgravning midt i Odense, og sidste år fandt arkæologer på Stevns Danmarks hidtil ældste lokum. Sidste gang, det var optaget, var i vikingetiden.

»Der var karakteristisk lugt af rådne æg – en meget rig, mættet, organisk lugt. Tønderne havde været med til at danne et perfekt mikroklima, så vi kunne se små figenfrø og æblekerner. Jeg har aldrig set noget så flot velbevaret«, siger Mette Marie Hald.

Det er sådan, det var – råt for usødet

Fra den venstre tønde, der var en tredjedel fyldt med afføring, tog arkæobotanikeren cirka fire liter af indholdet i en plastikpose for at lade det opbevare i et køleskab på Nationalmuseet.

Siden har et tværfagligt forskningshold undersøgt indholdet for kerner, frugt, frø, pollen, parasitæg og dyreknogler for at finde ud af, hvad renæssancekøbenhavnere, der brugte latrinerne, spiste, og hvordan deres sundhedstilstand og hygiejnestandart var.

Resultatet af forskningsprojektet er nu blevet publiceret i en videnskabelig artikel i Journal of Archaeological Science Report.

»Det er skægt at se, hvor varieret de spiste, og at de brugte madvarer, der er kommet langvejsfra. Vi kan se, at kosten har bestået af frisk frugt, krydderurter og smagsgivere såsom sennepsfrø, dild, koriander, hyld. Vi har også fundet kryddernellike, som kom helt fra Molukkerne i Indonesien, og vindruer, figner og citrusfrugt, som formentlig er fra landene ved Middelhavet. Vi har været overraskende moderne og globale på det her tidspunkt«.

Bændelorm fra svinekød

Lokumstønderne blev brugt sidste gang i slutningen af 1680’erne, har arkæologerne kunnet regne sig frem til. For på det tidspunkt blev Frederiksborggade anlagt.

Slår man op i historiebøgerne, er det imidlertid dramaet om kong Christian V’s fængsling af rigskansler Griffenfeld, der løber med opmærksomheden. Men afføringen i latrinerne fortæller en helt anden historie ved at gå tættere på undersåtterne.

»Det giver os et censureret øjebliksbillede af dagligdagen for renæssancemennesket. Vi er så tæt på mennesket og kroppen, som vi overhovedet kan komme. Det her er ikke noget, du finder i de skriftlige kilder, som kan have tendens til propaganda. Det er sådan, det var – råt for usødet«, siger Mette Marie Hald.

En lille teskefuld fra plastikposen er blevet taget ud af køleskabet og undersøgt, én ad gangen. Lugten forsvandt, samme dag de 340 år gamle latriner blev fundet, og ilt satte nedbrydningsprocessen i gang. Men siden har afføringen kastet et væld af informationer af sig.

Forskningsholdet har desuden fundet spor efter hasselnødder, æbler, kirsebær, hindbær, brombær, solbær, skov- og almindelige jordbær. De har også fundet rug, hvede og havre. Ud over den brede vifte af vegetabilske madvarer fandt forskerne fiskeben fra blandt andet sild, torsk, ål og aborre.