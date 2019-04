Facebook om Socialdemokratiets planer for at stramme skattegrebet: Vi betaler faktisk et betragteligt beløb i skat på globalt plan

Facebook advarer Danmark og EU mod at indføre digital skat. I stedet er der brug for en global skattereform, mener chef for det sociale medie.

Facebook om Socialdemokratiets planer for at stramme skattegrebet:

Facebook afviser, at det verdensomspændende sociale medie malker det danske annoncemarked uden at betale noget i skat. Betalingen sker bare ikke i Danmark, men derimod i USA, skriver kommunikationschef i Norden Peter Münster i en mail til Politiken.

»Under de nuværende regler betaler vi størstedelen af vores skat i USA, fordi det er dér, vores stabsfunktioner, vores aktiver og vores risici er placeret. Vi betaler faktisk et betragteligt beløb i skat på globalt plan: Sidste år betalte vi over 3 milliarder dollars i skat, og vores faktiske skatteprocent over de seneste fem år var 27 procent«, skriver han.

Reaktionen kommer efter Socialdemokratiets udmelding om, at partiet vil indføre beskatning af techgiganterne, hvis partiet får regeringsmagten efter næste valg. Ifølge Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal Danmark om nødvendigt gå enegang og indføre en beskatning, hvis ikke hele EU eller en del af EU-landene vil være med til at indføre den.

Vi betaler størstedelen af vores skat i USA Peter Münster, Facebooks kommunikationschef i Norden

Selv om Facebook mener, at der er brug for en skattereform, der tager højde for, at verden har fået en række nye globale industrier, så advarer Facebook Danmark og EU imod at indføre en beskatning af de internationale techgiganter, uden at der er indgået en international aftale.

»Enhver grundlæggende ændring bør baseres på de internationale aftaler mellem regeringer på linje med det, der p.t. forfølges i OECD. Ingen stabil skattepolitik bør diskriminere på baggrund af industri eller nationalitet, bør undgår dobbeltbeskatning og bør sikre, at både regeringer og virksomheder rent faktisk er i stand til at efterleve den«, skriver Peter Münster.

Dermed ligge Facebook på linje med den borgerlige danske regering, der i modsætning til Socialdemokratiet også ønsker en verdensomspændende aftale via den internationale økonomiske samarbejdsorganisation, OECD.

Danmark blokerede

Derfor modsatte finansminister Kristian Jensen (V) sammen med blandt andre Irland og Sverige i marts sig det ønske om en digital skat primært møntet på Google, Apple, Facebook og Amazon, som en række EU-lande ønskede. Og dermed var Danmark med til at blokere for indførelse af digital beskatning, som Frankrig og andre har arbejdet hårdt for.

Regeringen mener, at en sådan beskatning kunne føre til, at danske virksomheder, der eksporterer til andre lande, kunne komme til at betale skat i de lande i stedet for i Danmark.

Socialdemokratiets formand kaldte den beslutning »bizar og ulykkelig«. Også konkurrencekommissæren i EU, den radikale Margrethe Vestager, mener, at det var en fejl.

»Det bedste ville være en global løsning, men hvis vi vil se resultater inden for en passende tidsperiode, må Europa tage føringen«, sagde Margrethe Vester ifølge nyhedsbureauet Reuters til den franske radiostation France Inter.