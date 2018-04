Kunstnere bag nyt kolonimonument: Usikker fremtid er en del af værket ’I Am Queen Mary’ blev sidste lørdag afsløret i København under stor mediebevågenhed. Men den nuværende placering er ikke permanent, og skulpturens materiale er skrøbeligt. Kunstnerne bag håber, at skulpturen kan blive støbt i bronze, men mangler finansieringen.

Påskelørdag blev et syv meter højt monument over Danmarks fortid som kolonimagt rejst foran Vestindisk Pakhus i København.

Den monumentale påmindelse om det mørke kapitel i danmarkshistorien er samtidig det første monument i det offentlige rum herhjemme, der forestiller en sort kvinde.

Offentliggørelsen har de seneste dage fået massiv international opmærksomhed, og blandt andre The New York Times, Washington Post, BBC og norske VG skrev flittigt om værket, der bærer titlen ’I Am Queen Mary’.

Men til trods for den massive eksponering og debat frem mod afsløringen er monumentets fremtid usikker.

I øjeblikket står skulpturen på Statens Museum for Kunsts matrikel i Toldbodgade i København, men den nuværende tilladelse er kun midlertidig. Og det samme er en del af skulpturens materiale.

Hvor skulpturens base består af koraller, er selve figuren skabt i flamingo og dernæst overfladebehandlet med plastikspray. Men en syv meter høj figur i flamingo ved havnekajen er ikke nødvendigvis nogen langtidsholdbar konstruktion, selv hvis den får lov at blive ud over det år, der foreløbig er givet tilladelse til.

Under afsløringen vajede statuens arme, fakkel og kniv i blæsten, og blandt de fremmødte gik snakken, om faklen mon ville kunne holde til en rigtig storm.

Kunstnerne bag ’I Am Queen Mary’, La Vaughn Belle og Jeannette Ehlers, håber derfor, de kan rejse penge til at få skulpturen støbt i bronze og samtidig få en permanent tilladelse på den nuværende placering.

»Målet er at få lavet en bronzeskulptur. Men det kan være en lang proces, og selv hvis vi får rejst de nødvendige midler, vil statuen stadigvæk skulle doneres til – og modtages af – eksempelvis Københavns Kommune, for vi er ikke som privatpersoner i stand til at vedligeholde den. Men vi vil jo gerne have, den bliver en permanent del af det københavnske byrum og dermed en blivende påmindelse om fortiden«, fortæller Jeannette Ehlers.

I Am Queen Mary Værket er opkaldt efter Mary Thomas, kendt som ’Queen Mary’, der i 1878 gik forrest i kampen mod de hvide plantageejere på Sankt Croix. Det er skabt af kunstnerne Jeannette Ehlers og La Vaughn Belle, og figuren er modelleret over kunstnernes respektive kroppe. Skulpturens nuværende placering er foran Vestindisk Pakhus i København, men tilladelsen er ikke permanent.

Den usynlige historie

Kunstnerkollegerne har været i kontakt med en række fonde for at rejse midler til en bronzestøbning, men det er endnu ikke lykkedes at få nogen endelige aftaler på plads, fortæller Jeannette Ehlers, der suppleres af kunstnerkollegaen La Vaughn Belle fra Sankt Croix – den ene af de tre øer, som indtil 1917 udgjorde kolonien Dansk Vestindien.

»Mange mennesker har sagt til os: »Sørg nu for, at hun bliver af bronze«. De er nervøse for, at statuen er for skrøbelig i sit nuværende materiale. Og de frygter, at forgængeligheden også betyder, at den historie, den fortæller, risikerer at forsvinde. At historien bliver usynlig igen«.

Hos Statens Museum for Kunst vil man gerne have, at statuen bliver stående, fortæller museumsinspektør Henrik Holm.

»Men det kræver, at nogen betaler for at få den støbt. Og at kommunen er med på den«.

Teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (Ø) vil ikke forholde sig til monumentets fremtid, før der foreligger en konkret forespørgsel.