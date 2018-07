20 hvide A4-ark: Se det kontroversielle kunstværk, som Københavns Kommune har givet 10.000 kr. for Det vakte stor debat, da det kom frem at Københavns Kommune har købt kunstneren Jakob Jakobsens værk 'Dødsfald'. Nu bliver det udstillet på Kunsthal Charlottenborg

Et par sorte ord på hvide A4-ark, og pludselig er man død. Eller kunstner. Eller ingen af delene. Eller hvad?

På billedet ovenfor ses et udsnit af kunstværket ’Dødsfald’, der skabt af den danske kunstner Jakob Jakobsen. Værket består af 20 hvide A4-ark, hvorpå 20 (nulevende) danske politikeres død erklæres. Som de to, der ses her (i nedskaleret version).

I juni besluttede Københavns Kommunes billedkunstudvalg at købe værket for 10.000 kr., og nu bliver værket også udstillet i sin helhed på Kunsthal Charlottenborg.

Det vakte ellers en pæn portion vrede, blandt andet hos flere danske politikere, da det kom frem, at Københavns Kommune havde købt værket for 10.000 kr. Usmageligt – og i øvrigt at holde skatteyderne for nar, lød det eksempelvis fra de socialdemokratiske folketingsmedlemmer Dan Jørgensen og Rasmus Horn Langhoff på Twitter.

Kollage. Originalillustration:: Jakob Jakobsen/Kunsthal Charlottenborg Birthe Rønn Hornbech (inkl. stavefejl) er også repræsenteret.

Værket igangsatte også en større diskussion på sociale medier om, hvad der er kunst, og hvornår man egentlig er død – og må erklæres død, selv om man er levende.

Kritikken blev dog taget med fuldkommen ro af kultur-og fritidsborgmester i Københavns Kommune Niko Grünfeld (Alt.):

»Kunsten kan og skal skabe debat en gang imellem. Det gør dette værk åbenbart. Det har jeg det helt fint med«, lød det.

Heller ikke Kunsthal Charlottenborgs direktør, Michael Thouber, ser noget problematisk i at udstille værket. Tværtimod. Thouber, der i øvrigt selv er medlem af kommunens billedkunstudvalg, ser derimod en styrke i at kunne brede værket ud til endnu flere danskere, understreger han i en pressemeddelelse:

»Enhver debat af samtidskunsten hilser jeg velkommen (...) kunstnerisk debat bliver trods alt mest kvalificeret, hvis de, der diskuterer værket, faktisk har set det. Jeg er derfor glad for, at Jakob Jakobsen har givet os mulighed for at udstille værket ’Dødsfald’, så danskerne nu kan se værket med deres egne øjne«.

Så er det kunst at erklære levende politikere døde på et stykke A4-papir? Er det et rekviem? Bedøm selv. Med egne øjne.