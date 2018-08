De glemte kunstnere: Willumsen kaldte Jes Jacobsen for »den mest talentfulde af os alle«, og han strøg ellers ikke om sig med ros

Når en kunstner falder bort i den præmature alder af kun 24 år, er det begrænset, kan han ikke nå at efterlade sig meget. Det gælder også her. Men en masse værker alene skaber hverken respekt eller berømmelse. For at blive stor og betydningsfuld, set i et internationalt perspektiv, er det heller ikke nok at leve længere, end Jes Jacobsen gjorde. Mindre påagtede sider af den danske kunsthistorie kan fortælle om mangen en kunstner, der vandt både akademiets store medaljer og sine læreres ros og derefter fik et langt og lykkeligt liv. Alligevel blev glemsel den eneste betaling, som eftertiden ydede ham. Når det gælder fremtiden, er flidspræmier og duelighedstegn ikke altid den rigtige valuta. Modsat er hovedrystende kritik og mangel på efterspørgsel heller ikke en sikker vej til posthum berømmelse: van Goghs død og senere skæbne har været en falsk trøst for mangen en håbefuld kunstner, der oplevede lige så meget eksistentiel modgang som hollænderen. Det afgørende er, at man har personlig styrke og kan stå for noget ganske særligt, noget egenartet, der måske kræver et nyt afsnit i kunsthistorien.

Med den dygtighed, Jes Jacobsen var i naturlig besiddelse af, ville han uden større besvær være nået langt

Med lærere og professorer som den nyklassicistiske billedhugger Jens Adolf Jerichau, guldaldermaleren Jørgen Roed og genremaleren Carl Bloch blev Jes Jacobsen ikke udstyret med de forudsætninger, der ville sætte ham i stand til at nå langt, langt ud over den akademiske naturalisme, han var skolet i. På den anden side ved vi fra hans få breve, at han ikke var særligt optaget af det, som disse ældre lærere lagde vægt på i undervisningen. Derimod var han optaget af sin egen kunst – og af de opgaver, der lå foran ham, som f.eks. et genrebillede med et meget socialt og menneskeligt motiv. ’En visit hos en gigtsvag kone’ var titlen, og det skulle med på Charlottenborg-udstillingen.

Med den dygtighed, Jes jacobsen var i naturlig besiddelse af, ville han uden større besvær være nået langt inden for den stil, som Krøyer, Tuxen og Zahrtmann også brillerede i. Om han også havde potentialet i sig til at blive en af de banebrydende symbolister, er det umuligt at sige noget om. Som søn af en skibsbygger har skibsfart – og dét at sejle – ikke været fremmed for ham. Han var jævnaldrende med Willumsen, der allerede i slutningen af firserne rejste på studierejse til Frankrig og Spanien. Det er tænkeligt, at Jes Jacobsen ville have gjort det samme, måske endda med vennen som rejsefælle. Det kan vi ikke vide. Vi ved kun, at døden satte et punktum, før den lovende fortælling om ham fik mulighed for at udfolde sig helt ud.