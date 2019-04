Frankrig opretter særlig taskforce, der skal levere nazi-tyvekoster tilbage

Den franske regering er ved at nedsætte en taskforce, der skal finde og undersøge kunst på de franske museer, som er mistænkt for at være nazi-tyverier, skriver Artnet. Det er meningen at tyvekosterne så skal leveres tilbage til deres ejere eller efterkommere af de oprindelige ejere.

Taskforcen under det franske kulturministerium består af 5 medarbejdere og har et budget på 1,5 millioner kroner. Den skal forsøger at finde de rette ejere, der blev stjålet eller solgt under den tyske besættelse af Frankrig under 2. Verdenskrig.

Omkring 2.000 af de største kunstværker blev overtaget af den franske regering efter krigen, og Frankrig er i lang tid blevet kritiseret for ikke at have gjort noget at få værkerne tilbage til ejerne, skriver Artnet. I stedet har værkerne været fordelt på de franske museer.

Den nye taskforce, som formelt ventes at blive godkendt 15. april, skal ikke bare undersøge de krav, som der er blevet rejst overfor Frankrig om at levere værker tilbage. Taskforcen skal også mobilisere museumseksperter, støtte universitetsforskning og kunsteksperter i arbejdet på at få afdækket hele området.

Og fremover er det ikke længere Kulturministeriet, der skal træffe den endelige afgørelse om, hvorvidt et kunstværket skal leveres tilbage. Den opgave bliver lagt i hænderne på en særlig kommission under premierminister.

Det skridt er taget, fordi Kulturministeriet, der har ansvaret for museerne og kulturarven, er blevet beskyldt for at være meget tilbageholdende med at imødekomme krav om tilbagelevering af kunst, som nazisterne stjal.

Man regner med, at mere end 100.000 malerier, tegninger, skulpturer og antikviteter blev stjålet eller solgt af nazisterne under den tyske besættelse af Frankrig. I de første år efter 2. Verdenskrig blev omkring 61.000 kunstværker leveret tilbage til deres ejere. Hovedparten af de sidste små 40.000 værker blev solgt på auktioner, men den franske stat beholdt 2.143 værker på grund af deres store kunstneriske værdi. For eksempel har Frankrigs støste og mest kendte museum, Louvre, 800 af dem, skriver Artnet.