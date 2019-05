Læsø syder af vrede over højreradikale kunstnere

Læsø Kunsthal vil vise politisk kunst, også kunst lavet af en racismedømt svensk kunstner og en voldsdømt dansk. Nu har en række danske kunstnere forlangt, at to navne trækkes ud af programmet, hvis de skal deltage i en senere udstilling i kunsthallen.

Er det i orden at udstille racismedømte kunstnere på danske udstillingssteder? Og er det i orden, at danske kunstnere herefter nægter at deltage i en senere, helt anden udstilling på stedet?

Det er spørgsmålet, der er kommet i centrum på Læsø, hvor det ifølge programmet ’Kulturen på P1’ på Danmarks Radio lige nu »syder«, fordi folk føler sig utrygge.

Læsø Kunsthal på Østerby Havn viser fra 7. juni udstillingen ’Den politiske kunst’ med værker af blandt andre den racismedømte svenske kunstner Dan Park og den voldsdømte danske performancekunstner Uwe Max Jensen. Det har fået en række danske kunstnere, der ikke vil risikere at blive sat i forbindelse med højreradikal kunst, til at trække sig fra en senere udstilling i kunsthallen, siger stedets daglige leder, Jon Eirik Lundberg, til P1.

Politiken har ikke kunnet fange kunstlederen, men til ’Kulturen på P1’ siger han: »De sendte mig et ultimatum om, at jeg skulle pille to navne ud af programmet«.

Det har Jon Eirik Lundberg nægtet.

Ud over Dan Park og Uwe Max Jensen er også navne som svenske Lars Vilks, kinesiske Ai Weiwei, britiske Banksy og danske Kristian von Hornsleth med på udstillingen. Jon Eirik Lundberg vil ikke fortælle, hvilke navne kunstnerne har krævet fjernet, da vi »befinder os midt i en valgkamp«.

Med udstillingen ønsker Jon Eirik Lundberg at flytte »fokus fra kunstnerne og værkerne og over på de reaktioner, de skaber«, siger han til P1. Den mission er lykkedes på forhånd, om end måske på en anden måde end ønsket.

Det, kunsthallen gerne vil, er at skabe et rum, hvor man kan »reflektere kritisk«:

»Alene navnene tænder gnisten. Jeg tror, der ligger langt mere stof i deres værker end det, man ofte bare kalder det ’kontroversielle’«, siger han til P1.

Kunsten har ikke et defineret mål, som politik har det, hedder det på Læsø Kunsthals hjemmeside.

»Kunstens opgave er at stille spørgsmål. Det er derfor, vi har brug for den politiske kunst. Vi skal – hvor provokerende det end måtte være – kunne forholde os til ethvert spørgsmål om vores samfund og holdninger uden altid at skulle give et svar«, hedder det.

Jon Eirik Lundberg vil ikke sætte navne på de danske kunstnere, som har bedt ham ændre programmet, og de medvirker ikke i ’Kulturen på P1’, da de med deres besked til Læsø Kunsthal anser sagen som afsluttet.